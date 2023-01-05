ФРГ выделит Украине дополнительную батарею Patriot

Берлин и Вашингтон договорились "продолжать оказывать поддержку для удовлетворения потребностей Киева в средствах ПВО

БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. ФРГ намерена поставить Украине дополнительную батарею Patriot. Об этом сообщил в четверг кабмин Германии по итогам телефонного разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента США Джо Байдена.

Стороны договорились "продолжать оказывать поддержку для удовлетворения потребностей Украины в средствах ПВО", говорится в сообщении. "В конце декабря США объявили, что поставят на Украину зенитно-ракетную батарею Patriot. Германия присоединяется к Соединенным Штатам и предоставляет еще одну зенитно-ракетную батарею Patriot", - указывается в заявлении.

Байден и Шольц "выразили признательность за военную поддержку, которую оказали Украине другие союзники и партнеры", отмечается в сообщении.

Patriot - армейские мобильные ЗРК - начали поступать на вооружение в США в 1980-х годах. Производятся корпорацией Raytheon, способны поражать самолеты, беспилотники, крылатые ракеты, баллистические ракеты меньшей и средней дальности. Одна батарея включает от пяти до восьми передвижных установок. На платформе могут располагаться пусковые контейнеры для четырех или 16 ракет в зависимости от модификации. По оценкам экспертов вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, Patriot станет "самой дорогостоящей оружейной системой, поставляемой США Украине" на настоящий момент. Каждый ЗРК стоит примерно $1,1 млрд: 400 млн - пусковые установки, командный модуль и РЛС, около 700 млн - ракеты-перехватчики. Одна ракета последней модификации обходится Пентагону в $4,1 млн.