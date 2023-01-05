Госдеп заявил, что у США нет доверия к объявленному Россией рождественскому перемирию

Со стороны Москвы якобы цинично предлагать перемирие после того, как российские войска нанесли удары по украинским военным и украинской инфраструктуре в новогоднюю ночь, отметил руководитель пресс-службы ведомства Нед Прайс

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. У Соединенных Штатов нет большого доверия к объявленному РФ рождественскому перемирию в зоне проведения военной операции. Об этом заявил журналистам в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"К сожалению, они (РФ) не дали нам никаких оснований верить всему, что они предлагают", - сказал он. Кроме того, Прайс добавил, что США опасаются, что РФ может использовать "любую паузу" в боевых действиях для перегруппировки и отдыха своих войск. "Мы считаем, что это циничная уловка, направленная на то, чтобы Россия смогла использовать немного времени, будь то пара дней или сколько бы ни было времени в итоге, чтобы отдохнуть, пополнить силы, перегруппироваться и, в конечном счете, повторно атаковать с потенциально еще большей жестокостью, еще большей смертоносностью, если у них получится", - утверждал официальный представитель Госдепартамента. Кроме того, Прайс добавил, что со стороны РФ якобы цинично предлагать перемирие после того, как российские войска нанесли удары по украинским военным и украинской инфраструктуре в новогоднюю ночь.

Также представитель Госдепа подтвердил, что объявление о выделении США Украине нового пакета военной помощи последует в ближайшие сутки или около того.

О прекращении огня

Прайс отказался уточнить, рекомендуют ли США Украине не прекращать огонь в ответ на объявление Россией рождественского перемирия, утверждал, что Киев принимает решение по данному вопросу сам.

На брифинге его спросили, рекомендуют ли США не останавливать боевые действия во время рождественского перемирия, о котором объявила РФ. "Это решение, которое должна принять Украина. Я могу сказать вам, что в течение сегодняшнего дня мы находились в тесном контакте с нашими украинскими партнерами. Вы слышали, как должностные лица Украины высокого ранга уже высказали свое мнение. Неудивительно, что эти мнения дополняют то, о чем я говорил только что. <...> Я ожидаю, что в ближайшие часы вы услышите больше от украинских чиновников высокого ранга, в том числе о том, как они интерпретируют это, как они намерены на это реагировать. Но в конечном итоге, я думаю, мы видим это совершенно одинаково", - ответил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

По версии Прайса, "существует один способ продемонстрировать то, что Россия серьезно относится к тому, чтобы завершить эту войну, и это был бы вывод ее войск с Украины". "Помимо этого, есть и другие способы продемонстрировать, что Россия, возможно, серьезно относится к миру или же в качестве составной части этого процесса серьезно относится к диалогу и дипломатии с целью достичь в конечном счете этого мира", - сказал представитель Госдепартамента, не уточнив, о каких именно способах идет речь. "Если бы Россия хотела сигнализировать, даже ненавязчиво, что она серьезно настроена на смену стратегического подхода, существуют способы это сделать", - добавил он. При этом Прайс подчеркнул, что, с точки зрения Вашингтона, пока свидетельств подобного настроя со стороны РФ не было. "Мы видели скорее противоположное", - утверждал он.