Кулеба заявил, что Украина не воспринимает всерьез предложение России о прекращении огня

Владимир Зеленский предложил четкую формулу мира из 10 шагов, напомнил министр иностранных дел страны

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Власти Украины не воспринимают всерьез предложение президента России Владимира Путина о временном прекращении огня в зоне СВО на рождественские праздники. Об этом в четверг заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Президент [Украины Владимир Зеленский] предложил четкую формулу мира из 10 шагов. <...> Их [России] нынешнее "одностороннее прекращение огня" нельзя и не следует воспринимать всерьез", - написал глава дипведомства на своей странице в Twitter.

Сегодня в соответствии с поручением президента РФ министр обороны Сергей Шойгу отдал указание о введении режима прекращения огня на линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 6 января на 36 часов. Путин также призвал украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность православным гражданам посетить службы в Рождественский сочельник и Рождество.