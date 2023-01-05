Пентагон подтвердил, что США 6 января объявят о новом пакете военной помощи Украине

Также в ближайшие несколько дней ведомство предоставит дополнительные данные о сроках боевой подготовки ВСУ для использования БМП Bradley

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты в пятницу, 6 января, объявят о новом пакете военной помощи киевским властям, он будет включать американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley. Об этом заявил в четверг на брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что новый пакет военной помощи обойдется США в $2,85 млрд. "Могу подтвердить, что новый пакет помощи в сфере безопасности ожидается завтра, и, как указал Белый дом, он будет включать БМП Bradley", - сказал он.

Райдер добавил, что в ближайшие несколько дней Пентагон предоставит дополнительные данные о сроках боевой подготовки ВСУ для использования Bradley. Комментируя возможности данной бронетехники, представитель Пентагона утверждал, что Bradley "это не танк, это убийца танков".

Американские власти рассматривают вариант проведения боевой подготовки украинских военных по использованию системы противовоздушной обороны Patriot на территории США, заявил Райдер.

"Детали обучения работе с системой Patriot все еще прорабатываются с нашими украинскими партнерами. Могу сказать вам, что мы изучаем несколько возможностей, в том числе [подготовку] в США, за рубежом или совмещение этих двух вариантов", - сказал он.

США будут рассматривать все имеющиеся варианты военной помощи Украине в среднесрочной и долгосрочной перспективе, сообщил Райдер, отвечая на вопрос о том, могут ли США поставить Украине танки Abrams после решения о поставках БМП Bradley.

"В данный момент у меня нет дополнительных объявлений, - сказал он. - Еще раз повторю, что завтра мы готовы объявить о новом пакете помощи. Мы будем рассматривать все имеющиеся варианты в среднесрочной и долгосрочной перспективе".