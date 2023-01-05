США выступают против нормализации другими странами отношений с Сирией

В Вашингтоне считают, что Дамаск якобы "не сделал ничего, что заслуживало бы нормализации или улучшения отношений с партнерами США и другими странами

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты выступают против нормализации другими странами отношений с Сирией. Об этом заявил журналистам в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя информацию по поводу возможной встречи президентов Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада.

"Наша политика не изменилась. Мы не будем нормализовывать и не будем поддерживать другие страны, которые налаживают отношения с режимом Асада", - сказал он. По его словам, в Вашингтоне считают, что Дамаск якобы "не сделал ничего, что заслуживало бы нормализации или улучшения отношений с партнерами [США] и другими странами".

Турецкие СМИ после переговоров 5 августа прошлого года в Сочи Эрдогана и президента РФ Владимира Путина сообщали, что в Анкаре обсуждается возможность налаживания прямых контактов между турецким и сирийским лидерами. 27 ноября Эрдоган заявил, что отношения между Турцией и Сирией могут наладиться по примеру Египта.