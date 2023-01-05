5 января, 20:05
Военная операция на Украине

США не видят признаков открытия "нового фронта" со стороны Белоруссии

Вашингтон продолжает внимательно наблюдать за Минском, отметил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. США не видят признаков подготовки к боевым действиям против Украины с территории Белоруссии. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.

"Мы продолжаем внимательно наблюдать за Белоруссией. Не вдаваясь в детали работы разведки, могу сказать, что, по нашей оценке, нет каких-либо признаков в данный момент, что Россия намерена использовать ее для открытия нового фронта. Но повторю, мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, как и украинцы", - сказал он. 

Теги:
БелоруссияСШАВоенная операция на Украине
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