США не видят признаков открытия "нового фронта" со стороны Белоруссии

Вашингтон продолжает внимательно наблюдать за Минском, отметил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. США не видят признаков подготовки к боевым действиям против Украины с территории Белоруссии. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.

"Мы продолжаем внимательно наблюдать за Белоруссией. Не вдаваясь в детали работы разведки, могу сказать, что, по нашей оценке, нет каких-либо признаков в данный момент, что Россия намерена использовать ее для открытия нового фронта. Но повторю, мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, как и украинцы", - сказал он.