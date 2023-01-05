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обновлено 5 января, 20:51
Военная операция на Украине

Зеленский заявил, что Россия под предлогом тишины пытается скрыть новые шаги "агрессии"

Зеленский заявил, что Россия под предлогом тишины пытается скрыть новые шаги "агрессии"
Президент Украины Владимир Зеленский
© Oficina de Prensa de la Presidencia de Ucrania vía AP

Москва намерена усилить свои позиции на линии боевого соприкосновения, считает президент Украины

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Россия под предлогом тишины в зоне боевых действий на Украине пытается скрыть новые шаги "агрессии". С таким утверждением в четверг выступил украинский президент Владимир Зеленский, комментируя предложение президента России Владимира Путина о временном прекращении огня в зоне СВО на рождественские праздники.

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Военная операция на Украине. Хроника событий 5 января 2023 года

"России не удастся скрыть в тишине ее подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы", - говорится в посте, распространенном в Telegram-канале Зеленского.

Он утверждает, что Россия, воспользовавшись режимом тишины, усилит свои позиции на линии боевого соприкосновения. "Сейчас они [власти РФ] хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных", - сказал Зеленский по-русски в своем видеообращении в телеграм-канале.

В четверг в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу отдал указание о введении режима прекращения огня на линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 6 января на 36 часов. Путин также призвал украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность православным гражданам посетить службы в Рождественский сочельник и Рождество. 

Теги:
УкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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