Зеленский заявил, что Россия под предлогом тишины пытается скрыть новые шаги "агрессии"

Москва намерена усилить свои позиции на линии боевого соприкосновения, считает президент Украины

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Россия под предлогом тишины в зоне боевых действий на Украине пытается скрыть новые шаги "агрессии". С таким утверждением в четверг выступил украинский президент Владимир Зеленский, комментируя предложение президента России Владимира Путина о временном прекращении огня в зоне СВО на рождественские праздники.

"России не удастся скрыть в тишине ее подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы", - говорится в посте, распространенном в Telegram-канале Зеленского.

Он утверждает, что Россия, воспользовавшись режимом тишины, усилит свои позиции на линии боевого соприкосновения. "Сейчас они [власти РФ] хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных", - сказал Зеленский по-русски в своем видеообращении в телеграм-канале.

В четверг в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу отдал указание о введении режима прекращения огня на линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 6 января на 36 часов. Путин также призвал украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность православным гражданам посетить службы в Рождественский сочельник и Рождество.