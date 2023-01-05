Страны Запада подготовили примерно 12 тыс. украинских военных с начала военной операции

США подготовили примерно 3,1 тыс. из них, отметил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Западные страны подготовили около 12 тыс. украинских военных с начала конфликта на Украине, США - примерно 3,1 тыс. из них. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.

"Наши усилия ранее были сосредоточены на подготовке украинцев для использования конкретных поставляемых им вооружений. По этому направлению с апреля прошлого года мы подготовили около 3,1 тыс. украинцев. Если смотреть в целом на международные усилия по подготовке украинских сил, то я бы оценил количество прошедших подготовку примерно в 12 тыс. человек, включая тех, кто проходил коллективное обучение в других странах", - сказал он.

"В рамках усилий по подготовке действий украинцев на батальонном уровне, которые стартуют через пару недель в Германии, мы будем готовить примерно 500 украинцев в составе одного батальона каждый месяц", - добавил он.