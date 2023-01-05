США поддерживают предложенный МАГАТЭ план создания зоны безопасности у Запорожской АЭС

У Вашингтона есть полное доверие к агентству и его усилиям, отметил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты поддерживают разработанный Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) план создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил в четверг на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, комментируя утверждения о якобы имеющейся возможности направления на ЗАЭС "миротворцев ООН" даже без согласия России.

"МАГАТЭ выдвинуло план, нацеленный на то, чтобы установить зону ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС. Мы это поддерживаем", - сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства. При этом он напомнил, что США призывали и призывают Россию передать ЗАЭС под контроль Украины. "У нас есть полное доверие к МАГАТЭ и его усилиям <...>. Речь идет об усилиях, которые мы поддерживаем", - отметил Прайс.

ЗАЭС расположена в Энергодаре, ее мощность составляет около 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию атомной станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Президент России Владимир Путин подписал 4 октября 2022 года законы о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В конце сентября там прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России, "за" проголосовало подавляющее большинство жителей.