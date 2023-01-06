Байден заявил, что боевые действия на Украине находятся на ключевом этапе

Запад должен делать все возможное, чтобы оказать поддержку Киеву, отметил президент США

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Боевые действия на Украине находятся на критически важном этапе, Запад должен делать все возможное, чтобы оказать поддержку Киеву. С такими заявлениями выступил в четверг президент США Джо Байден.

"Сейчас война на Украине находится в критически важной точке", - сказал американский лидер на заседании своего кабинета. "Мы должны делать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии, а Россия не пытается замедлить темпы", - утверждал Байден.

По его словам, несколькими часами ранее у него состоялось "продолжительное обсуждение" с канцлером ФРГ Олафом Шольцем ситуации на Украине и взаимодействия в рамках западных "альянсов в Европе". "Мы говорили о том, что мы будем делать. И сегодня мы совместно объявили <...> о том, что мы расширим поддержку Украины", - подчеркнул Байден.

"Мы, Соединенные Штаты, предоставим Украине боевые машины пехоты (БМП) Bradley, а немцы предоставят Украине БМП Marder, которые есть у них. И в дополнение к этому мы поможем Украине защищаться от российских ударов с воздуха", - добавил американский президент. Он отметил также, что ФРГ намерена поставить Украине дополнительную батарею систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Системы Patriot

При этом Байден заявил о том, что эти американские системы уже продемонстрировали свою эффективность на Украине, хотя украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 4 января заявлял о том, что подготовка к передаче Киеву систем Patriot только началась. "Они работают, и россияне начинают осознавать, что они работают хорошо и сильно помогают", - утверждал Байден.

В конце декабря газета Politico со ссылкой на свои источники сообщала о том, что подготовка украинских военнослужащих к управлению Patriot займет несколько месяцев, при этом Пентагон не станет передавать их Киеву до тех пор, пока украинские военнослужащие не пройдут полное обучение. В четверг на брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер заявил о том, что американские власти рассматривают вариант проведения боевой подготовки украинских военных по использованию систем Patriot на территории США.

21 декабря президент Украины Владимир Зеленский по приглашению Байдена несколько часов провел в Вашингтоне, встретился с главой государства, руководством Конгресса и выступил там с речью. К визиту Зеленского было приурочено объявление о новом пакете американской военной помощи на сумму $1,85 млрд. В него впервые была включена батарея ПВО Patriot. $1 млрд выделят по линии Госдепартамента, $850 млн - по линии Пентагона. Москва уже неоднократно предостерегала Вашингтон от передачи подобных вооружений Украине. Как заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Patriot станут законной целью ВС России в случае их поставки Киеву. Президент России Владимир Путин заявил журналистам 25 декабря, что Россия "пощелкает" Patriot, которые будут поставлены киевскому режиму.