Госдепартамент отрицает, что оказывал давление на Twitter с целью удаления аккаунтов

Также руководитель пресс-службы ведомства Нед Прайс отметил, что может говорить о подлинности документов, которые были опубликованы в рамках этой кампании

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Госдепартамент в четверг утверждал, что не оказывал давление на руководство Twitter с целью удаления ряда учетных записей, которые, по версии Вашингтона, распространяли дезинформацию.

После приобретения компании Twitter предпринимателем Илоном Маском в октябре 2022 года несколько независимых журналистов начал публикацию "досье" Twitter (Twitter files), состоящего из внутренней переписки и различной документации. Проект задуман в качестве доказательства заявлений о том, что компания до ее покупки Маском занималась подавлением свободы слова в интернете, цензурируя контент под предлогом нарушения правил одноименной социальной сети.

На регулярном брифинге для прессы руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса попросили прокомментировать документы из "досье" Twitter, согласно которым Центр глобального взаимодействия (ЦГВ, подразделение в структуре Госдепа) требовал от компании удаления из сети микроблогов аккаунтов, которые, по версии Вашингтона, распространяют "иностранную дезинформацию", в том числе и о происхождении COVID-19. "Я не могу говорить о подлинности документов, которые были опубликованы в рамках этой кампании в Twitter. <...> ЦГВ не пытается модерировать контент на платформах социальных сетей. Его роль заключается в выявлении иностранных дезинформационных материалов <...> и методов, направленных на подрыв национальных интересов США. ЦГВ координирует с другими федеральными ведомствами США и нашими международными союзниками глобальные усилия по борьбе с такой дезинформацией и в конечном итоге публикует свои выводы, и в данном случае вы можете сами ознакомиться с этими выводами на сайте ЦГВ", - утверждал дипломат. При создании ЦГВ его основными целями были провозглашены борьба с террористической пропагандой, а также противодействие информационному влиянию со стороны таких стран, как Россия, Китай, КНДР и др.

Затем у Прайса спросили, по какой причине американские власти связывались с руководством Twitter, указывая при этом, что те или иные пользователи распространяют дезинформацию. "Это возвращает нас к роли ЦГВ, а ее роль как раз и заключается в выявлении этих дезинформационных материалов. Иногда эти дезинформационные материалы распространяются и потенциально даже процветают на платформах социальных сетей, включая американские социальные сети. У социальных сетей есть свои собственные правила пользования. Компании, являющиеся владельцами социальных сетей, хотят сами обеспечивать соблюдение правил пользования. Не нам решать, что компания должна или не должна делать", - полагает официальный представитель американского внешнеполитического ведомства. По его версии, "не обращать внимание [руководства] социальной сети на иностранную дезинформацию, направленную на подрыв национальных интересов США, было бы халатностью". Он утверждал, что аккаунты, на которые указывал ЦГВ, были связаны с российскими властями.

О "досье" Twitter

Документы досье публикуют несколько американских журналистов, в том числе Мэтт Таиби. В частности, он в начале декабря прошлого года, ссылаясь на внутреннюю переписку Twitter, сообщил, что компания регулярно выполняла указания американских властей, в основном представителей Демократической партии, по цензурированию своей социальной сети, а в случае со скандалом относительно сына президента страны Хантера Байдена и утечки данных из принадлежавшего ему ноутбука ряд руководителей компании приняли решение, что все материалы, связанные с этой историей, будут подпадать под политику ограничения публикации информации, полученной посредством хакерства. Для ограничения распространения информации, связанной с этим скандалом, утверждает журналист, руководство Twitter использовало самые жесткие меры, не только ограничивая возможность распространения данных по этому делу, но и помечая ссылки на публикации, связанные с ним, как небезопасные.