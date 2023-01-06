Глава МИД Мексики исключил возможность ускоренной выдачи США задержанного сына наркобарона

Необходимо соблюсти все формальности, отметил Марсело Эбрард

МЕХИКО, 6 января. /ТАСС/. Экстрадиция в США Овидио Гусмана Лопеса, сына бывшего главаря мексиканского наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана, не может быть проведена в кратчайшие сроки, заявил в четверг журналистам глава МИД Мексики Марсело Эбрард. Силовики поймали Гусмана Лопеса ранее в тот же день в Кульякане, столице штата Синалоа на северо-западе республики.

"Мы не могли провести его экстрадицию сегодня, завтра или послезавтра в имеющихся обстоятельствах, мы должны соблюсти все формальности", - цитирует главу внешнеполитического ведомства газета El Universal на своем сайте. В США предполагаемый главарь группировки, связанной с наркокартелем "Синалоа", обвиняется в преступном сговоре с целью распространения кокаина, метамфетамина и марихуаны, в отношении него действует запрос на экстрадицию. По официальным данным, Гусман Лопес был доставлен в Мехико, им занимаются сотрудники специализированной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью.

Задержание сына наркобарона привело к резкому обострению обстановки в Кульякане. На улицах города начались перестрелки, дороги в нескольких районах были блокированы горящими автомобилями. Руководство региона призвало жителей не покидать свои дома, занятия в школах и университетах пришлось отменить. Информации о погибших или пострадавших среди населения пока обнародовано не было.

Поимка Гусмана Лопеса 17 октября 2019 года в Кульякане послужила причиной уличных боев, в перестрелках погибли 9 человек, более 20 пострадали. В тот же день власти приказали отпустить его, чтобы не подвергать опасности местных жителей.

Мексика выдала Хоакина Гусмана США в январе 2017 года. В феврале 2019 года жюри присяжных суда Восточного округа штата Нью-Йорк признало его виновным по всем пунктам обвинения, в середине июля того же года наркобарон был приговорен к пожизненному заключению.