Палата представителей США впервые с 1859 года начала 10-й тур выборов спикера

В 1923 году спикера Палаты представителей выбрали после девяти туров голосования

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в четверг впервые с 1859 года начала 10-й по счету тур голосования на выборах спикера. Трансляцию ведут центральные американские телеканалы.

Как отмечает газета The Washington Post, в 1859 году для выборов спикера нижней палаты потребовалось проведение 44 туров голосования. Согласно оценкам телеканала CNN, проведение 10-го тура голосования знаменует "самые продолжительные выборы спикера за 164 года" в стране.

В 1923 году спикера Палаты представителей выбрали после девяти туров голосования.

По итогам состоявшихся в ноябре выборов в Конгресс США Республиканская партия получила контроль над нижней палатой. Однако лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти по итогам девяти туров так и не смог набрать 218 голосов, необходимых для избрания на пост спикера, который является третьим по значимости в государственной иерархии США.