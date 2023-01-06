5 января, 22:26
Военная операция на Украине

Глава МИД Великобритании заявил, что перемирие не поможет добиться мира на Украине

Москва должна на постоянной основе вывести свои силы, отметил Джеймс Клеверли

ЛОНДОН, 6 января. /ТАСС/. Объявленное Россией рождественское перемирие никак не поможет добиться мира на Украине. С таким утверждением выступил в четверг глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"36-часовая пауза в нанесении российских ударов никак не поможет приблизить возможность мира, - написал он на свей странице в Twitter. - Россия должна на постоянной основе вывести свои силы, отказаться от противозаконного контроля над украинской территорией и прекратить варварские удары по ни в чем не повинным гражданским".

В четверг пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне военной операции. Позже министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал соответствующее указание. В свою очередь власти Украины негативно отреагировали на идею прекращения огня на Рождество. 

Теги:
УкраинаВеликобританияРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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