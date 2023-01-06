Руководство заповедника "Киево-Печерская лавра" не получало предписаний о богослужении ПЦУ

Обращений об использовании Успенского собора и Трапезного храма для проведения богослужений со стороны церкви не поступало

КИЕВ, 6 января. /ТАСС/. Руководство музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" не получало ни уведомлений, ни предписаний от властей относительно проведения там рождественской службы главой так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием Думенко. Об этом сообщается на сайте канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

"Во время встречи с представителями священноначалия и братии Лавры 5 января 2022 и.о. генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" А. В. Рудик заявил, что никаких обращений об использовании Успенского собора и Трапезного храма для проведения богослужений со стороны "ПЦУ" не поступало, также в заповедник не поступало и никаких предписаний по этому поводу, а о намерении руководителей этой конфессии находиться 7 января в Успенском соборе ему не известно, потому подтвердить такую информацию он не может", - сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.

В УПЦ также подчеркнули, что поскольку Минкультуры Украины никак не прокомментировало намерение ПЦУ провести в Лавре рождественскую службу, эти возможные действия ПЦУ "являются попыткой силового захвата Успенского собора путем шантажа и введения в информационное заблуждение общества".

2 января украинские СМИ сообщили, что Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской лавры, где проходят службы УПЦ, закрыты и опечатаны. По информации наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, с 1 января 2023 года священнослужителям УПЦ закрыли доступ в Трапезную церковь и Успенский собор, поскольку руководство культурного заповедника отказалось продлить с церковью договоры пользования. В УПЦ выражали опасения, что власти собираются передать оба храма раскольнической Православной церкви Украины.

Уже 4 января ПЦУ сообщила, что глава церкви Епифаний Думенко собирается провести богослужение по случаю Рождества в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.