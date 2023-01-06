6 января, 00:06

Конгрессмен США Гетц выдвинул Трампа кандидатом на пост спикера Палаты представителей

Конгрессмен США Гетц выдвинул Трампа кандидатом на пост спикера Палаты представителей
Дональд Трамп
© Joe Raedle/ Getty Images

Республиканец выразил уверенность в том, что при бывшем президенте во внутренней и внешней политике США были достигнуты успехи

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Американский законодатель Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида) выдвинул в четверг предыдущего президента США Дональда Трампа кандидатом на пост спикера Палаты представителей Конгресса. Трансляцию заседания ведут центральные американские каналы.

Читайте также
Трамп призвал поддержать Маккарти на выборах спикера Палаты представителей Конгресса СШАПалата представителей США впервые с 1859 года начала 10-й тур выборов спикераПалата представителей США в восьмом туре голосования не смогла избрать нового спикера

"Я выдвигаю Дональда Трампа кандидатом на пост спикера Палаты представителей", - сказал он. Гетц выразил уверенность в том, что при Трампе во внутренней и внешней политике США были достигнуты успехи.

Гетц в четверг во время предыдущих раундов голосования на выборах спикера уже заявлял, что поддерживает Трампа. Согласно правилам, конгрессмены формально могу выдвинуть кандидатами в спикеры палаты представителей не только американских законодателей, но и иных лиц.

По итогам состоявшихся в ноябре выборов в Конгресс США Республиканская партия получила контроль над нижней палатой. Ожидалось, что во вторник ее спикером станет лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти. Однако из-за позиции небольшой группы однопартийцев он по итогам состоявшихся на этой неделе десяти туров пока так и не смог набрать 218 голосов, необходимых для избрания. Пост спикера Палаты представителей является третьим по значимости в государственной иерархии США.

До назначения спикера работа нижней палаты Конгресса остается, по сути, парализованной, так как законодатели не могут принять присягу и перейти к полноценной законотворческой деятельности. 

Теги:
СШАТрамп, Дональд
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация