Конгрессмен США Гетц выдвинул Трампа кандидатом на пост спикера Палаты представителей

Республиканец выразил уверенность в том, что при бывшем президенте во внутренней и внешней политике США были достигнуты успехи

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Американский законодатель Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида) выдвинул в четверг предыдущего президента США Дональда Трампа кандидатом на пост спикера Палаты представителей Конгресса. Трансляцию заседания ведут центральные американские каналы.

"Я выдвигаю Дональда Трампа кандидатом на пост спикера Палаты представителей", - сказал он. Гетц выразил уверенность в том, что при Трампе во внутренней и внешней политике США были достигнуты успехи.

Гетц в четверг во время предыдущих раундов голосования на выборах спикера уже заявлял, что поддерживает Трампа. Согласно правилам, конгрессмены формально могу выдвинуть кандидатами в спикеры палаты представителей не только американских законодателей, но и иных лиц.

По итогам состоявшихся в ноябре выборов в Конгресс США Республиканская партия получила контроль над нижней палатой. Ожидалось, что во вторник ее спикером станет лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти. Однако из-за позиции небольшой группы однопартийцев он по итогам состоявшихся на этой неделе десяти туров пока так и не смог набрать 218 голосов, необходимых для избрания. Пост спикера Палаты представителей является третьим по значимости в государственной иерархии США.

До назначения спикера работа нижней палаты Конгресса остается, по сути, парализованной, так как законодатели не могут принять присягу и перейти к полноценной законотворческой деятельности.