СМИ: задержанного сына наркобарона поместили в тюрьму строгого режима в штате Мехико

Овидио Гусмана Лопеса доставили в тюрьму "Альтиплано"

МЕХИКО, 6 января. /ТАСС/. Представители властей Мексики в четверг вечером доставили в тюрьму максимально строгого режима "Альтиплано" в штате Мехико Овидио Гусмана Лопеса, сына бывшего главаря мексиканского наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана. Об этом сообщила радиостанция Fórmula со ссылкой на источники в системе исполнения наказаний.

Гусман Лопес был пойман ранее в тот же день в Кульякане, столице штата Синалоа. В отношении него действует запрос на экстрадицию в США, где его обвиняют в преступном сговоре для распространения кокаина, метамфетамина и марихуаны. Глава МИД Мексики Марсело Эбрард уже исключил возможность его ускоренной выдачи американской юстиции.

Задержание сына наркобарона привело к резкому обострению обстановки в Кульякане, на улицах велись перестрелки, дороги в нескольких районах были блокированы горящими автомобилями. К настоящему времени ситуация в городе стабилизировалась. По официальным данным, в столкновениях пострадали по меньшей мере 27 человек, в основном представители силовых ведомств. Окончательных данных о числе погибших пока нет, однако ранее местные СМИ сообщили о гибели пяти военнослужащих и бойца Нацгвардии.

Хоакин Гусман сбежал из "Альтиплано" в ночь на 12 июля 2015 года прямо из своей камеры по туннелю длиной 1,5 км, прорытому на глубине 10 м. Схватить его удалось в ходе специальной операции морской пехоты в городе Лос-Мочис в Синалоа 8 января 2016 года, а спустя год власти Мексики выдали наркобарона США. В феврале 2019 года жюри присяжных суда Восточного округа штата Нью-Йорк признало его виновным по всем пунктам обвинения, в середине июля того же года Гусман был приговорен к пожизненному заключению.