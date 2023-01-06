6 января, 03:01
Военная операция на Украине

Япония заявила, что будет продвигать санкции против России и помощь Украине

Токио также планирует подтвердить единство объединения по таким вопросам, как проблемы мировой экономики, в том числе продовольственная и энергетическая безопасность

ТОКИО, 6 января. /ТАСС/. Япония в качестве председателя Группы семи (G7) в этом году будет продвигать санкции против России и поддержку Украины. Об этом генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно заявил в пятницу на пресс-конференции.

"Япония в качестве председателя G7 будет в тесном сотрудничестве с международным сообществом и в первую очередь со странами Группы семи продвигать санкции против России и поддержку Украины", - сказал он, отвечая на вопрос о внешнеполитических задачах Токио.

По словам Мацуно, Япония также планирует на саммите "семерки" подтвердить единство этого неформального объединения по таким вопросам, как проблемы мировой экономики, в том числе продовольственная и энергетическая безопасность, ядерное разоружение и нераспространение, а также изменение климата.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя ранее соответствующие планы Токио, заявил, что правительство Японии "фактически солидаризировалось с линией США на изоляцию России" и иногда создается впечатление, что Токио "бежит впереди паровоза". 

Теги:
ЯпонияУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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