Китай и Туркмения повысили уровень отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства

Центральное телевидение Китая сообщает, что стороны приняли решение в ходе переговоров, которые состоялись в Доме народных собраний

ПЕКИН, 6 января. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в пятницу объявили о повышении уровня отношений между двумя странами до всеобъемлющего стратегического партнерства. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, такое решение было принято в ходе переговоров, которые состоялись в пекинском Доме народных собраний (парламент). Лидеры двух стран объявили, что китайско-туркменские отношения повышены до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства, проинформировал телеканал.

Сотрудничество КНР и Туркмении

Президент Туркмении считает, что сотрудничество КНР и его страны не зависит от международной конъюнктуры. "Туркмено-китайское взаимодействие имеет долгосрочный характер и выстраивается в полном соответствии с подписанным нашими странами в 2013 году соглашением об установлении отношений стратегического партнерства. А это означает, что они не зависят от международной конъюнктуры, времени или ситуативных факторов, не подвержены влиянию извне", - сказал Бердымухамедов.

Туркменский лидер назвал ключевой характеристикой внешней политики стран - близость или совпадение их подходов к проблемам обеспечения всеобщей стабильности и безопасности, противодействия политическому, национальному и религиозному экстремизму, сепаратизму, террористическим угрозам. Обе страны выступают за равноправие и справедливость в международных делах, за достижение целей устойчивого развития, поддерживают предпринимаемые мировым сообществом меры по эффективному ответу на глобальные вызовы.

Бердымухамедов отметил также, что текущие отношения Туркмении и Китая широки и многоплановы, охватывают все основные сферы - политику, экономику, торговлю, культуру, науку, образование. "Установлены и работают эффективные механизмы межправительственного сотрудничества, создана солидная двусторонняя правовая база, осуществляются плодотворные контакты по парламентской и партийной линиям, между предпринимательскими структурами, общественными организациями, деятелями культуры и науки. Идет живой, творческий процесс взаимного сближения двух государств и народов, закладка крепкого фундамента туркмено-китайского сотрудничества на десятилетия вперед", - уверен глава Туркмении.

Предпосылки для транспортной стратегии

Бердымухамедов заявил, что КНР и Туркмения имеют предпосылки для совместной транспортной стратегии. "Широкие перспективы сотрудничества с Китаем видим в развитии сферы транспорта и коммуникаций. В условиях глобализации оптимизация транспортного сообщения, создание транзитных коридоров имеют все большее значение, приобретая статус ключевого фактора развития мировой экономики. Я убежден: у Туркменистана и Китая сегодня есть все возможности и предпосылки для выстраивания совместной транспортной стратегии, основой которой стало бы использование совокупного географического, ресурсного, экономического потенциала и преимуществ для выхода на новые направления и рынки сбыта", - заявил он.

Президент Туркмении также считает, что создание евро-азиатской транспортно-транзитной линии Восток - Запад при участии его страны, Китая, всех заинтересованных государств и международных организаций - "это объективная потребность экономики континента, важнейший элемент его стабильного и долгосрочного развития, сохранения устойчивого баланса интересов не только в экономическом, но и в политическом плане".

Сотрудничество в космической сфере

Бердымухамедов также сообщил, что Туркмения и Китай налаживают сотрудничество в космической сфере. "Сегодня мы вместе с Китаем открываем еще одну область сотрудничества - изучение и использование космического пространства в мирных целях. Мы благодарны китайской стороне за помощь в создании этой новой для нас отрасли, которая, надеемся, позволит нам успешно применять современные достижения мировой науки и техники в интересах социально-экономического развития Туркменистана и укрепления безопасности страны", - сообщил он.

В настоящее время у Туркмении на орбите работает один спутник франко-германского производства. Этот телекоммуникационный космический аппарат "ТуркменАлем" был выведен на орбиту 28 апреля 2015 года с космодрома на мысе Канаверал. Срок его службы - 15 лет. В ноябре прошлого года сообщалось, что власти Туркмении работают над проектом второго спутника связи.

Поставки трубопроводного газа

Бердымухамедов также сообщил, что Туркмения с 2009 года поставила КНР 350 млрд куб. м трубопроводного газа. "С конца 2009 года, когда был запущен в эксплуатацию газопровод Туркмения - Китай, туркменская сторона поставила КНР свыше 350 млрд куб. м природного газа", - сообщил он.

По словам туркменского лидера, находящегося с государственным визитом в Пекине, подобные проекты способствуют урегулированию глобальных проблем энергетического развития. Как подчеркнул президент Туркмении, газопровод "оказал положительное влияние на всю Азию".

Как уточнил Бердымухамедов, Ашхабад и Пекин осуществляют продуктивное сотрудничество не только в энергетике, но и в области транспорта и высоких технологий, в телекоммуникационной сфере, в химической и текстильной отраслях, в сельском хозяйстве, в медицине и здравоохранении. Он добавил, что Туркмения и Китай планируют наращивать взаимодействие и в аэрокосмической отрасли.

По данным Главного таможенного управления КНР, Туркмения занимает первое место среди ключевых поставщиков трубопроводного природного газа Пекину. В 2021 году Китай импортировал из этой страны 24 млн тонн газа на $6,79 млрд. На втором месте по объему поставок стоит Россия, за ней следуют Казахстан (4,59 млн тонн на $1,11 млрд), Узбекистан (3,25 млн тонн на $798,98 млн) и Мьянма (3,04 млн тонн на $1,41 млрд).