В Турции оппозиция выдвинет единого кандидата на президентских выборах

Кандидатом от правящего "Народного альянса", в который наряду с ПСР входит Партия националистического движения, является действующий президент страны

АНКАРА, 6 января. /ТАСС/. Оппозиционный блок шести партий выдвинет единого кандидата на президентских выборах в Турции. Об этом сообщил в пятницу лидер входящей в него Партии будущего, бывший премьер-министр Ахмет Давутоглу, комментируя заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможности переноса выборов на более ранний срок.

"У нас есть однозначная договоренность по выдвижению единого кандидата. У нас будет один кандидат в президенты", - сказал политик, в прошлом соратник Эрдогана по правящей Партии справедливости и развития (ПСР), в эфире телеканала Halk TV. При этом Давутоглу не уточнил, кто станет кандидатом в президенты от оппозиции.

Кандидатом от правящего "Народного альянса", в который наряду с ПСР входит Партия националистического движения (ПНД), является действующий президент Турции Эрдоган. Он неоднократно призывал оппозицию назвать своего выдвиженца, однако она отказывается делать это до назначения даты выборов.

Выступая в четверг на встрече с активистами правящей партии, Эрдоган сообщил, что президентские и парламентские выборы в Турции могут быть перенесены из-за "сезонных условий". Изначально голосование назначено на 18 июня 2023 года, однако в правящей партии предлагают перенести выборы на более ранее время в связи с началом в июне экзаменов в вузах, студенческих каникул, сезоном отпусков, что, как считают в ПСР, может снизить явку на выборах.

В качестве наиболее вероятных дат выборов местные политологи называют 30 апреля, 7 или 14 мая.