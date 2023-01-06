Выборы мэра Дели перенесли из-за столкновений между представителями партий

Следующую дату голосования по выборам мэра и его заместителя объявят позже

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 января. /ТАСС/. Скандал и столкновения между представителями "Аам аадми парти" (ААП, Партия простого человека) и правящей в стране "Бхаратия джаната парти" (БДП, Индийская народная партия) в зале заседаний Муниципальной корпорации Дели (МКД) привели к срыву запланированных на пятницу выборов мэра национального столичного округа Дели (в который входит Нью-Дели). В ходе заседания, которое показывали местные телеканалы, перед началом выборов депутаты от обеих партий устроили потасовку, выкрикивали лозунги друг против друга, толкались, прыгали на столы.

В итоге церемония избрания мэра и заместителя мэра так и не состоялась. Как сообщил журналистам председательствующий на заседании представитель БДП Сатья Шарма, заседание Муниципальной корпорации Дели отложено на сутки. Следующая дата голосования по выборам мэра и его заместителя будет объявлена позже.

Причиной беспорядков стало недовольство представителей ААП тем, как председатель ведет заседание. Теперь обе стороны обвиняют друг друга в рукоприкладстве и хулиганстве.

В избрании мэра принимают участие 274 члена МКД. Статистика благоприятствует ААП, у которой 150 голосов против 113 у БДП. Остальные - представители других партий.