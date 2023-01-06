Полиция Израиля сообщила об аресте подозреваемых в вандализме на кладбище в Иерусалиме

В ведомстве заявили, что в полицию поступило заявление о значительном ущербе, нанесенном многим надгробным плитам и могилам на христианском кладбище в Старом городе Иерусалима

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 января. /ТАСС/. Полиция Израиля сообщила в пятницу об аресте двух подозреваемых в совершении актов вандализма и осквернения большого количества надгробий на протестантском кладбище возле горы Сион в Иерусалиме.

"Полиция Израиля арестовала двух подозреваемых в актах вандализма над большим количеством надгробий на протестантском кладбище возле горы Сион в Иерусалиме", - говорится в заявлении полицейской пресс-службы.

В ведомстве пояснили, что "в середине [текущей] недели в полицию Иерусалима поступило заявление о значительном ущербе, нанесенном многим надгробным плитам и могилам на христианском кладбище в Старом городе Иерусалима". "После инцидента полиция начала расследование, и следователи полиции вместе с экспертами, прибывшими на место происшествия, заметили обширные разрушения и провели работу по сбору вещественных доказательств и улик. Расследование полиции показало, что речь идет об акте умышленного вандализма и осквернения многих могил", - продолжили в пресс-службе.

"После следственных действий следователи из полиции Иерусалима установили личности причастных к происшествию", а "минувшей ночью полиция задержала для допроса двух подозреваемых 18 и 14 лет по подозрению в вандализме и нанесении ущерба большому количеству надгробий и нанесении ущерба кладбищу", добавили в полицейском ведомстве.