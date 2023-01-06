На Украине отменили воздушную тревогу

Сигналы тревоги звучали на протяжении почти двух часов

КИЕВ, 6 января. /ТАСС/. Воздушная тревога, ранее объявленная на всей территории Украины, была отменена днем в пятницу. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

Сигналы тревоги звучали на протяжении почти двух часов. Сообщения о воздушных тревогах распространились по всем областям в течение всего трех минут, а уведомления о ее отмене - в течение четырех минут, хотя обычно это более длительный процесс. В Киевской городской военной администрации проинформировали также о работе украинской авиации в небе над регионом.

В четверг президент РФ Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал соответствующее указание. В свою очередь власти Украины негативно отреагировали на идею прекращения огня на Рождество.

Как позднее сказал ТАСС бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник, власти Украины, чтобы обвинить Россию в нарушении объявленного Москвой режима прекращения огня, могут начать объявлять воздушную тревогу и устраивать другие провокации.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что украинские военные в пятницу четыре раза обстреляли республику после начала действия объявленного РФ режима тишины, в сумме выпущен 21 снаряд калибра 155 мм.