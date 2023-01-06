Верховный суд Белоруссии оставил в силе приговор осужденным по делу агентства БелаПАН

Агентство БелаПАН ранее признали экстремистским формированием, его деятельность запрещена

МИНСК, 6 января. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии оставил без удовлетворения жалобы на приговор фигурантов дела информационного агентства БелаПАН. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба инстанции.

"6 января 2023 года апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Беларусь приговор Минского областного суда от 6 октября 2022 года по уголовному делу в отношении Александрова Андрея, Злобиной Ирины, Новожилова Дмитрия, Левшиной Ирины в части назначенного наказания оставлен без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Минский областной суд приговорил Александрова к 14 годам лишения свободы, Злобину - к девяти годам, Новожилова - к шести годам, Левшину - к четырем годам.

Суд над журналистами начался 6 июня и проходил в закрытом режиме. Фигурантов дела обвиняли в уклонении от уплаты налогов, создании экстремистского формирования, организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок и участие в них, а также в госизмене. По информации Следственного комитета Белоруссии, следователи установили финансирование экстремистской деятельности на общую сумму не менее $4 млн.

Ранее агентство БелаПАН признали в Белоруссии экстремистским формированием, его деятельность в стране запрещена.