В ФРГ заявили, что решение о новых БМП для Киева не связано с рождественским перемирием

Кабмин германии ранее объявил, что Украина получит БМП Marder и дополнительную батарею системы Patriot

БЕРЛИН, 6 января. /ТАСС/. Обещание со стороны Германии направить Украине БМП Marder, которое было оглашено в четверг, никак не связано с тем, что в тот же день Россия объявила о рождественском прекращении огня в зоне СВО.

"Нет, это никак не связано", - заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, отвечая в пятницу на соответствующий вопрос.

В четверг президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал соответствующее указание. В свою очередь власти Украины негативно отреагировали на идею прекращения огня на Рождество.

Также в четверг кабмин ФРГ объявил, что Украина получит от Германии БМП Marder и дополнительную батарею системы Patriot.