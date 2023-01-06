Украина расторгла соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"

Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что действие соглашения прекращено в связи "с коренным изменением обстоятельств"

КИЕВ, 6 января. /ТАСС/. Кабинет министров Украины разорвал соглашение с правительством России о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М ("Сатана"). Соответствующее решение было принято на заседании в пятницу, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, действие соглашения прекращено в связи "с коренным изменением обстоятельств". Теперь стало невозможным проведение украинским конструкторским бюро "Южное" сервисного обслуживания ракет стратегического назначения 15П118М, находящихся в эксплуатации в РФ, добавил Мельничук.

Соглашение было подписано 21 февраля 2006 года в Москве. Документ предусматривает организацию и проведение работ по продлению срока эксплуатации ракетного комплекса.

Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые были заключены с Россией и Белоруссией, а также в рамках СНГ.