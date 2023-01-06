Боррель: инициатива о рождественском перемирии должна сопровождаться выводом войск

Глава внешнеполитической службы ЕС считает, что без этих действий одностороннее прекращение огня представляется попыткой выиграть время, чтобы перегруппировать войска

БРЮССЕЛЬ, 6 января. /ТАСС/. Гуманитарная инициатива России о рождественском перемирии должна сопровождаться "выводом войск и военной техники с территории Украины", иначе его можно рассматривать как "попытку выиграть время на перегруппировку войск". Такое мнение в пятницу выразил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Марокко, которую транслировала пресс-служба Еврокомиссии.

"Предложение России (о 36-часовом рождественском прекращении огня) не заслуживает доверия. Нужно увидеть конкретные вещи и действия на земле. Необходимо увидеть полное прекращение военных атак и полный вывод ее войск и военной техники с территории Украины. Без этих действий одностороннее прекращение огня представляется попыткой выиграть время, чтобы перегруппировать свои войска", - сказал глава европейской дипломатии.

Днем ранее со схожим заявлением выступил глава Евросовета Шарль Мишель, который назвал российскую инициативу о перемирии "подделкой и лицемерием". В ответ постпредство России при ЕС заявило, что идеи, которые были положены в основу Евросоюза, сегодня оказались чужды современным европейским политикам.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в пятницу в своем Telegram-канале, что Киев, отказавшись от предложенного Москвой рождественского перемирия, отверг "руку христианского милосердия". Однако, добавил он, для российских военных в этой ситуации "меньше проблем и лукавства". Медведев заметил, что ему жаль людей, лишившихся возможности сходить в церковь.

В четверг пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 00:00 8 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Позже министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал соответствующее указание. В свою очередь власти Украины отвергли идею временного прекращения огня на Рождество.