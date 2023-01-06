Кабмин Украины одобрил выход из протокола к соглашению СНГ о соцгарантиях военнослужащих

Документ определяет социальные гарантии и льготы для граждан, которые проходили службу в Вооруженных силах СССР, а затем были переведены на службу в армии стран СНГ

КИЕВ, 6 января. /ТАСС/. Правительство Украины одобрило решение о выходе страны из протокола к соглашению стран СНГ о социальных и правовых гарантиях военнослужащих и членов их семей. Об этом в пятницу сообщил представитель правительства страны в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Одобрен проект закона "О выходе Украины из протокола к соглашению между государствами - участниками Содружества Независимых Государств о социальных и правовых гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей" от 14 февраля 2022 года", - написал он после заседания правительства в Telegram-канале.

Документ определяет социальные гарантии и льготы для граждан, которые проходили службу в Вооруженных силах СССР, а затем были переведены на службу в армии стран СНГ. Протокол предусматривает предоставление социальных гарантий и распространение льгот и компенсаций в случае переезда военнослужащих на постоянное проживание из одной страны СНГ в другую.