Президент Венесуэлы назначил нового главу МИД

Им стал Иван Хиль Пинто

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 января. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил новым министром иностранных дел замглавы ведомства Ивана Хиля Пинто.

"Я назначил Ивана Хиля Пинто новым министром иностранных дел Венесуэлы. Я уверен, что он будет исполнять эту ответственную роль со всем профессионализмом", - написал Мадуро в Twitter в пятницу.

Он поблагодарил за работу бывшего главу МИД Карлоса Фарию, назначенного на пост в мае 2022 года, и отметил, что "в ближайшие дни у него появятся новые задачи".

Иван Хиль Пинто отвечал в МИД за взаимодействия со странами Европы.