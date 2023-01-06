США ввели санкции в отношении шести иранцев, якобы связанных с поставками дронов России

В частности, американские власти ввели ограничительные меры в отношении директора иранской Организации аэрокосмической промышленности

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Власти США в пятницу ввели санкции в отношении шести граждан Ирана, связанных, по утверждению Вашингтона, с поставками беспилотников России.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC, отвечает за правоприменение в области ограничительных мер - прим. ТАСС) ввело рестрикции в отношении шести представителей руководства и членов совета директоров находящейся под американскими санкциями компании Qods Aviation Industries, которая является ключевым производителем иранской оборонной продукции, ответственным за разработку и производство беспилотников", - говорится в пресс-релизе, распространенном американским Минфином. По мнению Вашингтона, Тегеран "передавал эти беспилотники России" для их использования в ходе специальной военной операции на Украине.

Кроме того, американские власти ввели ограничительные меры в отношении директора иранской Организации аэрокосмической промышленности (Aerospace Industries Organization), "ответственной за контроль над иранской программой производства баллистических ракет". Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

"США будут решительно поддерживать народ Украины, а также быстро принимать меры в отношении физических и юридических лиц, поддерживающих иранские программы производства беспилотников и баллистических ракет", - заявила министр финансов США Джанет Йеллен, слова которой приводятся в сообщении.

"Военная поддержка Ираном России не только подпитывает конфликт на Украине, но также приводит к нарушению резолюции 2231 СБ ООН (по иранской ядерной программе - прим. ТАСС), поскольку [Тегеран] предоставляет военные беспилотники без получения предварительного одобрения СБ ООН в каждом конкретном случае. Иран теперь стал главным военным попечителем России", - утверждал, в свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен, письменное заявление которого распространила пресс-служба Госдепа.

Иранские беспилотники

В августе газета The Washington Post опубликовала статью, в которой утверждалось, что Иран поставляет России свои беспилотные летательные аппараты. Впоследствии подобные заявления звучали и от представителей американской администрации.

Москва и Тегеран неоднократно опровергали утверждения о поставках России иранских беспилотников для их использования на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросом и подчеркнул, что российская армия использует дроны отечественного производства. В начале ноября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что исламская республика поставляла беспилотники в Россию, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала военной операции на Украине.