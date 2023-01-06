Guardian: Абрамович перевел часть состояния в трастовые фонды детей перед началом СВО

Как отмечает газета, ранее ФБР США сообщало о том, что предприниматель изменил конечных бенефициаров двух своих фондов

ЛОНДОН, 6 января. /ТАСС/. Российский предприниматель Роман Абрамович мог перевести значительную часть состояния в трастовые фонды своих детей незадолго до начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает в пятницу на своем сайте газета The Guardian, ссылаясь на переданные ей анонимным источником данные киприотской компании MeritServus, специализирующейся на регистрации офшорных компаний и трастовых фондов.

По данным издания, в общей сложности Абрамович мог переписать на своих семерых детей активы минимум на $4 млрд, включая недвижимость, личные самолеты, вертолеты и яхты. Сообщается, что реорганизация 10 связанных с бизнесменом трастовых фондов началась за три недели до начала СВО, когда правительства западных стран предупредили, что введут санкции против представителей российского бизнеса в случае начала конфликта на Украине.

Как отмечает The Guardian, ранее ФБР США сообщало о том, что Абрамович изменил конечных бенефициаров двух своих фондов. Издание указывает, что после публикации новых данных о фондах в ЕС может начаться дискуссия о необходимости заморозки активов детей Абрамовича. В Евросоюзе и Великобритании предприниматель еще в марте попал под санкции, которые сейчас пытается оспорить, но в США против него не вводились ограничения. При этом опрошенные изданием эксперты заявляют, что действия предпринимателя можно считать целенаправленными, но трудно будет признать противозаконными.

Абрамович и его совершеннолетние дети не ответили на сообщения The Guardian, запросившей у них комментарии. В MeritServus изданию заявили, что не могут раскрывать какую-либо информацию о своих клиентах.