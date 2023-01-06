Экс-советник главы Пентагона считает, что Польша хотела бы аннексировать Западную Украину

Отставной американский полковник Дуглас Макгрегор отметил, что цели НАТО с такими планами могут не совпадать

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Польша хотела бы вернуть прежние восточные территории, на которых сейчас находятся Западная Украина и Минск, вопреки позиции НАТО. Такое мнение высказал отставной американский полковник Дуглас Макгрегор, являвшийся советником министра обороны при предыдущем президенте США Дональде Трампе, в интервью YouTube-каналу Judjing Freedom.

"Поляки считают себя великим народом, который был лишен величия. Они были великими четыре века назад, они были мощной европейской державой, самым большим государством в Европе с самой мощной армией. Они снова хотели бы стать такими. И если внимательно слушать поляков и смотреть их телевидение, то они говорят о расширении Польши, чтобы вернуть контроль над территориями, которыми они когда-то владели. Цели НАТО с такими планами могут не совпадать. Я не думаю, что большинство членов НАТО будут стоять рядом и поддерживать их, заявляя - вперед, давайте поддержим аннексию Западной Украины, да и Минск, кстати, был частью Польско-Литовского государства", - сказал он.