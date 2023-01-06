Жители на юге Косова перекрыли автотрассу в связи с покушением на сербов

Глава Канцелярии по Косову и Метохии при сербском правительстве Петар Петкович ранее сообщил, что произошедшая стрельба является покушением на убийство мирных жителей

БЕЛГРАД, 6 января. /ТАСС/. Жители населенного пункта Готовуша на юге непризнанного Косова, где в результате покушения на сербов во время празднования Рождественского сочельника были ранены два человека, начали перекрывать дороги. Об этом в пятницу сообщило национальное телевидение Сербии РТС.

По информации телеканала, собравшиеся в знак протеста на месте покушения местные жители начали перекрывать проезжую часть. Сообщается, что уже перекрыто движение на областной трассе Урошевац - Штпрце. Согласно требованиям протестующих, движение не будет восстановлено до тех пор, пока не будет задержан напавший на сербских детей албанец.

Глава Канцелярии по Косову и Метохии при сербском правительстве Петар Петкович заявил ранее, что произошедшая стрельба является покушением на убийство мирных жителей.

В пятницу албанец ранил из автоматического оружия двух сербов, в том числе одного несовершеннолетнего, во время празднования Рождественского сочельника. Сообщалось, что 11-летний подросток и 21-летний молодой человек были ранены в районе города Штрпце из проезжающего автомобиля. Они были срочно госпитализированы с ранениями средней степени тяжести.