В Мексике суд приостановил экстрадицию сына наркобарона в США

Газета El Universal сообщила, что Гусман Лопес был задержан в Кульякане, столице штата Синалоа, в ходе масштабной операции силовых структур

МЕХИКО, 6 января. /ТАСС/. Федеральный суд в Мексике в пятницу приостановил экстрадицию в США Овидио Гусмана Лопеса, сына бывшего главаря мексиканского наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана. Об этом сообщила газета El Universal.

Гусман Лопес был задержан в четверг в Кульякане, столице штата Синалоа, в ходе масштабной операции силовых структур латиноамериканской страны. В тот же день он был доставлен в тюрьму максимально строгого режима "Альтиплано" в штате Мехико. В отношении предполагаемого главаря группировки, связанной с наркокартелем "Синалоа", действует запрос на экстрадицию в США, где его обвиняют в преступном сговоре для распространения кокаина, метамфетамина и марихуаны. Глава МИД Мексики Марсело Эбрард ранее исключил возможность его ускоренной выдачи американской юстиции.

Задержание сына наркобарона привело к резкому обострению обстановки в Кульякане. В течение дня на улицах велись перестрелки, дороги в нескольких районах были блокированы горящими автомобилями. По официальным данным, в столкновениях погибли 10 военнослужащих, 19 преступников были ликвидированы, еще более 20 человек представители властей смогли задержать. У них изъяли множество единиц огнестрельного оружия, включая крупнокалиберные винтовки, а также десятки автомобилей, в том числе бронированных.

В настоящее время ситуация в городе находится под контролем властей, идет ликвидация последствий столкновений. Сведений о пострадавших среди населения обнародовано не было.

Задержание Гусмана Лопеса 17 октября 2019 года в Кульякане послужило причиной уличных боев, в которых погибли 9 человек, а более 20 получили ранения. В тот же день власти приказали отпустить его, чтобы не подвергать опасности население.

Хоакин Гусман сбежал из "Альтиплано" в ночь на 12 июля 2015 года прямо из своей камеры по туннелю длиной 1,5 км, прорытому на глубине 10 м. Схватить его удалось в ходе специальной операции морской пехоты в городе Лос-Мочис в Синалоа 8 января 2016 года, а спустя год власти Мексики выдали наркобарона США. В феврале 2019 года жюри присяжных суда Восточного округа штата Нью-Йорк признало его виновным по всем пунктам обвинения, в середине июля того же года Гусман был приговорен к пожизненному заключению.