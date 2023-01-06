В ООН прокомментировали решение Германии, США и Франции передать Украине БМП

В организации отметили, что хотели бы видеть конец конфликта в стране

ООН, 6 января. /ТАСС/. ООН видит своей целью завершение конфликта на Украине. Об этом заявил в пятницу на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос, как в секретариате всемирной организации оценивают решение Германии, США и Франции передать Киеву БМП.

"Нас уже неоднократно спрашивали о поставках оружия тем или иным способом. Наша цель, то, что мы хотели бы увидеть - это завершение этого конфликта в соответствии с Уставом ООН и международным правом", - сказал он.

В четверг по итогам телефонных переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца стороны распространили совместное заявление, в котором сообщалось, что администрация Соединенных Штатов намерена поставить Украине американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley, а Германия - Marder. Посольство РФ в ФРГ осудило решение властей Германии направить БМП и назвало его очередным шагом к эскалации конфликта на Украине. В диппредставительстве добавили, что на этот шаг в Берлине пошли "в том числе под серьезным давлением Вашингтона". В среду Франция объявила, что собирается отправить Украине колесные танки AMX-10 RC.