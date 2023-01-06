Норвежский депутат выдвинул генсека НАТО на соискание Нобелевской премии мира

Кристиан Тюбринг-Гедде отметил важность того, что Йенс Столтенберг обеспечил поддержку Украины странами альянса

ТАСС, 6 января. Депутат парламента Норвегии Кристиан Тюбринг-Гедде выдвинул генсека НАТО Йенса Столтенберга на соискание Нобелевской премии мира. Об этом депутат написал в пятницу на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Сегодня я выдвинул кандидатуру генерального секретаря Йенса Столтенберга на Нобелевскую премию мира. Столтенберг заслуживает награды за свою выдающуюся работу на посту генерального секретаря НАТО в трудное для альянса время", - написал Тюбринг-Гедде.

Депутат парламента Норвегии подчеркнул важность того, что Столтенберг обеспечил поддержку Украины странами НАТО, однако сразу дал понять, что альянс не вступит в конфликт напрямую.

Норвежский депутат также назвал Столтенберга "важнейшим связующим звеном между странами - членами НАТО". Также он отметил, что Столтенберг способствовал тому, что Швеция и Финляндия станут членами альянса.

Как сообщает агентство Agence France-Presse (AFP), выдвинуть кандидата на получение престижной премии могут парламентарии и министры всех стран, бывшие лауреаты премии, а также некоторые профессора университетов. Крайний срок подачи заявок - 31 января.

Нобелевская премия мира за 2022 год была вручена белорусскому адвокату и активисту Алесю Беляцкому, также представителям российского центра "Мемориал" (признан иноагентом), ликвидированного по решению суда, и украинского Центра гражданских свобод Яну Рачинскому и Александре Матвийчук. Лауреаты удостоены награды за "представление гражданского общества в своих странах".