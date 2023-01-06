США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд

Различные средства на сумму $2,8 млрд будут предоставлены напрямую из запасов Пентагона

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Власти США выделяют Украине очередной пакет военной помощи объемом свыше $3 млрд. Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила на регулярном брифинге в пятницу.

"Сегодня США продемонстрируют свою продолжающуюся неизменную поддержку способности Украины защищать себя, объявив о новом транше военной помощи для Украины объемом свыше $3 млрд", - сказала Жан-Пьер.

По ее словам, различные средства на сумму $2,8 млрд будут предоставлены напрямую из запасов Пентагона. Это будет самый крупный из всех выделенных до этого Вашингтоном Киеву пакетов помощи. В него, в частности, войдут боевые машины пехоты (БМП) Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP (Mine-Resistant Ambush-Protected), ракеты класса "земля - воздух", а также другие средства и боеприпасы.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что, "взаимодействуя с Конгрессом, администрация планирует выделить Украине и странам, затронутым" российской специальной военной операцией, "еще $907 млн" в рамках программы оказания финансовой военной помощи иностранным государствам. $225 млн из этих средств пойдут на "покрытие потребностей Вооруженных сил Украины в военное время, чтобы обеспечить их средствами, необходимыми для защиты от российской агрессии", сказал Блинкен. Они также могут быть использованы для обслуживания военной техники, уже предоставленной Киеву. "В долгосрочной перспективе это иностранное военное финансирование может быть использовано для восстановления способности Украины обеспечивать свою оборону за счет развития и модернизации своих ВС", - добавил госсекретарь США.

Еще более $682 млн в рамках упомянутой программы США планируют предоставить своим союзникам на восточном фланге НАТО, чтобы восполнить их запасы после предоставления вооружений Киеву, а также стимулировать такие поставки с их стороны Украине в дальнейшем. "Свыше $682 млн в виде иностранного военного финансирования для европейских союзников и партнеров будут использованы для наращивания потенциала тех, кто был затронут войной России на Украине", - заявил Блинкен.

По его версии, "только Россия может положить конец" конфликту на Украине. "Пока она этого не сделает, <...> мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - сказал он, отметив, что с начала президентства Джо Байдена США потратили на военную помощь Киеву почти $25 млрд.

Об обучении украинских военнослужащих

Обучение украинских военнослужащих применению американских комплексов противовоздушной обороны Patriot еще не началось, оно будет проходить за пределами Украины, заявил Кирби.

"Мне не известно о том, что обучение действительно началось", - сказал он, рекомендовав журналистам обращаться за подробностями на этот счет в Пентагон. "Я могу лишь сказать, что обучение будет проходить за пределами Украины", - добавил Кирби.

О переброске боевых машин пехоты Bradley

Переброска Украине американских боевых машин пехоты Bradley потребует какого-то времени, но США постараются поставить их как можно скорее, заявил Кирби.

"Пройдет какое-то время, прежде чем они [БМП Bradley] действительно смогут оказаться в стране [на Украине]. Я не могу назвать вам конкретную дату. <...> Я могу сказать, что мы будем делать это так быстро, как это возможно", - сказал он.

Кирби отметил, что данный тип БМП - "это не та система, которая потребует длительного обучения для украинцев". Он полагает, что украинские военные смогут не только быстро обучиться управлять этими боевым машинами, но и обслуживать их. За другими подробностями относительно поставок этой техники представитель Белого дома посоветовал обращаться в Пентагон.