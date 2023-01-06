Премьер Сербии призвала международное сообщество пресечь очередное обострение в Косове

Ана Брнабич отметила, что необходимо предотвратить очередной виток обострения ситуации в непризнанном Косове в связи с покушением на сербов

БЕЛГРАД, 6 января. /ТАСС/. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич обратилась к международному сообществу с требованием о принятии экстренных мер с целью предотвращения очередного витка обострения ситуации в непризнанном Косове в связи с покушением на сербов во время празднования Рождественского сочельника.

"Я самым решительным образом осуждаю это жестокое преступление и прошу международное сообщество принять незамедлительные меры, а также привлечь виновных к ответственности, - написала в пятницу премьер в Twitter. - Это еще один из серии ужасных инцидентов, демонстрирующих всю серьезность условий, в которых ежедневно живут сербы в Косово и Метохии".

В пятницу албанец ранил двух сербов, в том числе одного несовершеннолетнего, во время празднования Рождественского сочельника. Сообщалось, что 11-летний подросток и 21-летний молодой человек были ранены в районе города Штрпце выстрелами из проезжающего автомобиля. Они были срочно госпитализированы с ранениями средней степени тяжести.

Глава Канцелярии по Косову и Метохии при сербском правительстве Петар Петкович заявил, что произошедшая стрельба является покушением на убийство мирных жителей.