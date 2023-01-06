Посол США в России попытается обеспечить посольство кадрами для возможной выдачи виз

Также Линн Трейси сосредоточит внимание на поддержке данных двусторонних отношений в период чрезвычайно возросшей напряженности, отметил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Новый посол США в РФ Линн Трейси сосредоточит внимание на вопросах, касающихся увеличения численности сотрудников американского дипломатического представительства в Москве, в том числе для возможного восстановления выдачи виз. Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

"Она сосредоточит внимание на руководстве посольством, поддержке данных двусторонних отношений в период чрезвычайно возросшей напряженности и работе с российским правительством, чтобы улучшить кадровое обеспечение американского посольства, чтобы наше посольство могло выполнять свои основные функции, такие как потенциально даже выдача виз", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какие задачи Трейси будет считать приоритетными.

Прайс также изложил следующую позицию: "Что касается визовых услуг, то наша неспособность предоставлять визовые услуги в России обусловлена действиями российского правительства. В апреле 2021 года правительство РФ сделало так, что для нашего посольства стало незаконным принимать на работу граждан России и граждан третьих стран. Одно лишь это решение означало, что нам пришлось уволить более 180 сотрудников. Многие из этих сотрудников ранее работали в нашем консульском отделе, в котором оформляют визы. Эти сокращения серьезно повлияли на нашу работу, они ограничили наши возможности выдавать визы, они ограничили наши возможности взаимодействовать с правительством и народом России".

"Мы считаем, что в интересах обеих стран - США и России - то, чтобы в обоих государствах дипломатические миссии в полной мере эффективно работали, включая возможность оказывать визовые услуги", - заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента.

Говоря о раздражителях в отношениях между США и РФ, Прайс отметил, что "их список очень длинный". В их числе он назвал специальную военную операцию РФ на Украине.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что готова работать с США по вопросам функционирования дипломатических представительств и выдачи виз персоналу на конструктивной основе.