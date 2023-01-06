Пентагон не прокомментировал сообщения СМИ о "психической атаке" на Россию

Ранее сообщалось, что в России якобы не исключают некой "атаки" со стороны Запада

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лаура Купер на брифинге в пятницу заявила, что не может ничего сказать относительно публикации журнала Foreign Policy о якобы возможной западной "психической атаке" на Россию.

"Мне нечего сказать по этому вопросу", - сказала она.

Ранее журнал Foreign Policy сообщил, что в России якобы не исключают некой "психической атаки" со стороны Запада, в том числе, с использованием "гипнотических способностей".