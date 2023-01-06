В Госдепе заявили, что ждут от России переговоров по Украине

Москве следует отказаться от новых регионов, отметил руководитель пресс-службы ведомства Нед Прайс

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты пытаются добиться того, чтобы Россия пошла на переговоры об урегулировании на Украине, отказавшись от своих новых регионов. Об этом заявил в пятницу на брифинге для иностранных журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы обратили внимание на заявление Кремля о том, что он готов участвовать в диалоге, однако только в том случае, если признаны новые территориальные реалии. Это ясный признак того, что у Москвы нет подлинного аппетита, чтобы участвовать в диалоге и дипломатии, которые приведут к справедливому и прочному миру. Мы в конечном счете надеемся изменить эти расчеты, мы стремимся изменить эти расчеты, продолжая предоставлять Украине необходимую военную помощь", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Президент России Владимир Путин подписал 4 октября 2022 года законы о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В конце сентября там прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России, за проголосовало подавляющее большинство жителей.