6 января, 20:24
Военная операция на Украине

В Госдепе заявили, что ждут от России переговоров по Украине

В Госдепе заявили, что ждут от России переговоров по Украине
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Москве следует отказаться от новых регионов, отметил руководитель пресс-службы ведомства Нед Прайс

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты пытаются добиться того, чтобы Россия пошла на переговоры об урегулировании на Украине, отказавшись от своих новых регионов. Об этом заявил в пятницу на брифинге для иностранных журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

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Военная операция на Украине. Хроника событий 6 января 2023 года

"Мы обратили внимание на заявление Кремля о том, что он готов участвовать в диалоге, однако только в том случае, если признаны новые территориальные реалии. Это ясный признак того, что у Москвы нет подлинного аппетита, чтобы участвовать в диалоге и дипломатии, которые приведут к справедливому и прочному миру. Мы в конечном счете надеемся изменить эти расчеты, мы стремимся изменить эти расчеты, продолжая предоставлять Украине необходимую военную помощь", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Президент России Владимир Путин подписал 4 октября 2022 года законы о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В конце сентября там прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России, за проголосовало подавляющее большинство жителей. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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