В Госдепе заявили об отсутствии задержек в подготовке визита Блинкена в КНР

Госсекретарь, как ожидается, посетит Китай "в предстоящие недели"

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Процесс подготовки визита госсекретаря Энтони Блинкена в Китай идет без проблем. Об этом заявил в пятницу на брифинге для иностранных журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Никаких задержек нет. Речь идет, как и в случаях со всеми нашими визитами, о процессе", - сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, Блинкен, как ожидается, посетит КНР "в предстоящие недели". "И у нас будет больше деталей, касающихся этого визита, как только мы сможем обнародовать их", - заверил Прайс.