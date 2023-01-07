Байден вручил медали за гражданские заслуги защитникам Капитолия в годовщину его штурма

Почетные награды получили в общей сложности 14 человек

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в пятницу по случаю второй годовщины штурма Капитолия сторонниками бывшего лидера страны Дональда Трампа вручил Президентские медали за гражданские заслуги защитникам Конгресса.

"[Произошедшее 6 января 2021 года] подпитывалось ложью о [президентских] выборах 2020 года. Но в этот день два года назад наша демократия устояла, потому что мы <...> не дрогнули. <...> В этот день мы все чествуем выдающуюся группу американцев, которые воплощают в себе все лучшее из того, что было и есть до, во время и после 6 января 2021 года. Впервые за время своего президентства я вручаю Президентские медали за гражданские заслуги - одну из высших гражданских наград нашей страны", - сказал американский лидер во время торжественной церемонии в Белом доме.

Почетные награды получили в общей сложности 14 человек, в основном это сотрудники правоохранительных органов, которые были на службе 6 января 2021 года. Троим из них награда была вручена посмертно. "Поступок этих людей <...> является невероятно выдающимся", - подчеркнул глава государства. При этом, оглашая список, Байден не смог произнести имя одного из получателей награды - сотрудника полиции Капитолия Акуилино Гонелла. Гонелл, стоявший в этот момент позади, подсказал президенту, как правильно произносится имя. "Спасибо, хорошо, что вы знаете, как вас зовут, - пошутил в ответ хозяин Белого дома и пожал руку Гонеллу. - Теперь он может называть меня президентом Биденом". До этого во время своего выступления Байден, часто допускающий в речах различные оговорки, по ошибке сказал, что штурм Капитолия был 6 июля.

Помимо полицейских, наград были удостоены несколько сотрудников избирательных органов и прочих структур ряда штатов.

6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.

Трамп ожесточенно оспаривал исход президентских выборов 2020 года: он и другие республиканцы заявляли о систематических нарушениях при голосовании. Они многократно обращались в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия республиканцев не имели успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США.