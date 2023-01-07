Контролируемое оппозицией "посольство" Венесуэлы в США заявило о прекращении работы

Решение было принято в свете того, что депутаты оппозиционной ассамблеи республики проголосовали за назначение на должность спикера нового депутата

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Представители венесуэльской оппозиции заявили, что контролируемое ими "посольство" республики в Вашингтоне прекратило работу. Соответствующее уведомление было распространено в пятницу.

"Мы информируем венесуэльскую общину в Соединенных Штатах и общественность в целом о том, что венесуэльское посольство в США и все его сотрудники официально прекращают работу с четверга, 5 января 2023 года", - отмечается в нем. Оппозиция Венесуэлы в мае 2019 году заявила о взятии под контроль посольства республики в США.

В уведомлении уточняется, что данное решение было принято в свете того, что депутаты оппозиционной ассамблеи Венесуэлы проголосовали в четверг за назначение на должность спикера нового депутата. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо больше не будет занимать пост председателя "парламента", в качестве которого он вел деятельность с 2019 года. "Мы глубоко сожалеем о том, что данное решение может повлиять на венесуэльских граждан в США", - говорится в извещении.

Кризис в республике обострился в 2019 году, когда оппозиционная Национальная ассамблея не признала результаты президентских выборов 2018 года, на которых победил действующий глава государства Николас Мадуро. В результате парламент объявил, что в отсутствие легитимного главы государства его обязанности после истечения президентского срока Мадуро 23 января 2019 года будет исполнять спикер законодательного собрания, которым на тот момент являлся Гуайдо. Его признали США, большинство стран ЕС, а также некоторые государства Латинской Америки.

Тем не менее в самой республике Гуайдо никогда не обладал реальными полномочиями, а со временем упала и его поддержка со стороны противников действующей власти. Наиболее важным активом, находящимся под контролем Гуайдо, является собственность, изъятая властями США и некоторых других западных стран, которую передали под управление оппозиционных структур. Прежде всего речь идет о корпорации Citgo - американском подразделении венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA.