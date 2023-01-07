Британские военнослужащие обвинили принца Гарри в предательстве за его интервью

В частности, полковник Тим Коллинс, который принимал участие во вторжении США и Великобритании в Ирак в 2003 году, заявил, что принц повел себя наивно, решив опубликовать воспоминания

ЛОНДОН, 7 января. /ТАСС/. Бывшие и действующие британские военнослужащие раскритиковали британского принца Гарри за откровения о совершенных им убийствах во время прохождения военной службы в Афганистане, обвинив его в предательстве. Об этом сообщили в пятницу сразу несколько британских газет.

Так, The Times приводит слова полковника Тима Коллинса, который принимал участие во вторжении США и Великобритании в Ирак в 2003 году. Он высказал мнение, что принц Гарри получил очень плохие советы и повел себя наивно, решив опубликовать свои воспоминания на этот счет в автобиографической книге Spare.

"Армия всегда принимала его в свою семью, вне зависимости от того, что происходило до этого. Сейчас он предал это доверие точно таким же способом, как он предал свою родную семью", - заявил Коллинс изданию. "Я думаю, что он совершенно наивен. Без понимания того, что он делает и что он сделал. Ему нужен кто-то, кто возьмет его в руки, но не тот, кто возьмет его в руки с целью заработать", - добавил военнослужащий, подчеркнув, что Великобритания отправила свои войска в Афганистан с целью "защиты законного правительства и народа Афганистана", а не чтобы "убивать людей".

Нарушенное неписаное правило

Бывший помощник начальника штаба обороны генерал-майор Джонатан Шоу также выступил с осуждением откровений принца Гарри. "Солдаты неспроста не говорят об убийствах людей. Комментарии Гарри нарушают неписаное правило. Я подозреваю, что он был вдохновлен жаждой наживы своей пиар-команды", - заявил бывший военнослужащий газете Daily Mail.

Отставной полковник британской армии Ричард Кемп, который командовал войсками в Афганистане, предупредил, что подобные заявления герцога Сассекского могут увеличить риск террористических атак против гражданских лиц и военнослужащих Соединенного Королевства. "Его слова будут использованы ваххабитской пропагандой, чтобы осуществлять атаки против Великобритании", - заявил он газете The Daily Telegraph.

В книге принц Гарри, который служил в течение 10 лет, в частности, рассказал, что убил 25 бойцов движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане, где был вторым пилотом-стрелком вертолета Apache. "Для меня это число [убитых] - 25. Эта цифра не заставляет меня наполняться гордостью, но и не смущает", - написал 38-летний принц Гарри.

Мачете в спину семьи

Источники The Daily Telegraph в свою очередь заявили, что поведение принца Гарри, в том числе его критические интервью в СМИ, отрицательно сказалось на королеве Великобритании Елизавете II, которая умерла в сентябре прошлого года в возрасте 96 лет. "Это оказало негативное влияние. Она потеряла принца Филиппа [своего супруга, умершего в апреле 2021 года], а затем постоянные нападки на королевскую семью со стороны столь любимого внука, не прошли даром. На этом этапе своей жизни и своего правления вам совершенно не нужно всего этого", - заявил неназванный друг Ее Величества.

Он также скептично высказался по поводу заявлений принца Гарри о желании примирения со своей семьей. "Он говорит, что хочет примирения, потом вонзает огромный мачете в ее спину", - образно выразился собеседник газеты.

Сомнения принца Гарри

При этом The Times пишет о том, что книга была готова еще летом прошлого года, однако принц Гарри в один момент передумал ее публиковать, что грозило потерей многомиллионного уже выплаченного аванса за нее. Причина, по информации источника газеты в издательском доме, крылась в ультиматуме, который он якобы получил со стороны королевской семьи. Как сообщается, это могло произойти во время посещения принцем Гарри родины для празднования 70-летнего юбилея царствования Елизаветы II в июне. "Был слух, что во время визита ему ясно сказали, что если он опубликует книгу, пока королева еще жива, пути назад не будет. Конечно, все изменилось после смерти монарха в сентябре", - сообщил источник.

Выход книги в свет запланирован на 10 января. Однако в четверг автобиография внезапно появилась на полках книжных магазинов в Испании. И хотя ошибка была быстро исправлена, а все экземпляры переведенной на испанский книги принца были изъяты из продажи, несколько копий оказались в распоряжении британских журналистов. Они и опубликовали наиболее примечательные отрывки из книги.