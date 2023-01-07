США и Япония договорились об активизации взаимодействия в сфере кибербезопасности

Стороны подписали обновленный меморандум о совместной работе в этой сфере

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Администрация США и власти Японии договорились об активизации сотрудничества в сфере обеспечения кибербезопасности. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой Министерства внутренней безопасности США.

Как следует из документа, руководитель данного ведомства Алехандро Майоркас встретился ранее в этот же день в Вашингтоне с министром экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимурой. Они, в частности, продолжили начатые в октябре в Токио консультации относительно "расширения сотрудничества в киберсфере". Министры "подписали обновленный меморандум о сотрудничестве в сфере кибербезопасности, что позволит их ведомствам укрепить операционное взаимодействие, усилить безопасность важнейшей инфраструктуры, обеспечить больше возможностей для партнерства и продолжить обмен передовым опытом с другими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе".

Майоркас и Нисимура также встретились с представителями японского бизнеса. Они обсудили вопросы, касающиеся "пресечения использования принудительного труда в цепочках поставок".