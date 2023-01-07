В Госдепе заявили, что миграция будет среди основных тем саммита стран Северной Америки

Также стороны обсудят экономическое сотрудничество, сообщил помощник госсекретаря по делам Западного полушария Брайан Николс

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Экономическое сотрудничество, пресечение нелегальной миграции, борьба с распространением наркотиков и укрепление цепочек поставок войдут в число основных тем саммита стран Северной Америки в Мексике. Об этом заявил в пятницу помощник госсекретаря по делам Западного полушария Брайан Николс, выступая в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона.

Встреча американского лидера Джо Байдена, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора состоится в Мехико 10 января. Кроме того, планируются их двусторонние контакты.

По словам Николса, Байден намерен объявить в Мексике о "новых инициативах", касающихся "широкого круга вопросов", включая "углубление и расширение сотрудничества в сфере безопасности для борьбы с незаконным оборотом наркотиков". "Мы будем взаимодействовать, чтобы укрепить и расширить цепочки поставок в Северной Америке, касающиеся полупроводников, важнейших ископаемых и аккумуляторов для электромобилей", - отметил помощник госсекретаря США. По его словам, стороны также намерены "предпринять дополнительные шаги для совместного решения проблемы нелегальной миграции в регионе".

Как подчеркнул Николс, Байден рассчитывает, что проведение саммита будет способствовать "повышению экономической конкурентоспособности Северной Америки и обеспечению инклюзивного роста и процветания".

Госсекретарь США Энтони Блинкен будет сопровождать Байдена во время поездки в Мексику. Шеф американской дипломатии проведет встречи с руководителями внешнеполитических ведомств Мексики и Канады.