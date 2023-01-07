Палата представителей США с 15-й попытки избрала Маккарти новым спикером

Он получил 216 голосов

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Лидер республиканцев в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти в пятницу вечером был избран ее спикером в 15-м туре голосования. Трансляцию заседания ведут центральные американские телеканалы.

Маккарти получил 216 голосов, чего в данном случае хватило для избрания, поскольку шесть законодателей не поддержали ни одного из кандидатов. Как заявила ведущая заседания, "Кевин Маккарти от штата Калифорния получил большинство голосов и надлежащим образом избран спикером Палаты представителей".

За демократа Хакима Джеффриса в 15-м туре, как и во всех предыдущих, проголосовали 212 конгрессменов, являющихся представителями Демократической партии в нижней палате Конгресса нынешнего созыва.

Пост спикера Палаты представителей является третьим по значимости в государственной иерархии США. Ожидалось, что Маккарти займет эту должность еще во вторник, однако из-за позиции небольшой группы однопартийцев он не мог в течение последних дней набрать необходимое количество голосов. По сведениям СМИ, Маккарти пришлось пойти на ряд уступок, чтобы попытаться убедить конгрессменов одобрить его кандидатуру. Он, в частности, согласился на определенные ограничения, касающиеся сроков и условий его пребывания на посту спикера. Как сообщил телеканал CNN, некоторые республиканцы изменили свою позицию после телефонного разговора с предыдущим президентом США Дональдом Трампом.

Это первый за 100 лет случай, когда выборы спикера Палаты представителей не ограничились одним туром. Последний раз подобная ситуация имела место в 1923 году. Тогда потребовалось девять туров голосования, чтобы выбрать спикера. 10-й же тур провели впервые за 164 года. В 1859 году для выборов спикера нижней палаты потребовалось 44 тура.

До назначения спикера работа нижней палаты Конгресса оставалась, по сути, парализованной, так как законодатели не имели возможности принять присягу и перейти к полноценной деятельности. Президент США Джо Байден поздравил Маккарти с избранием и выразил готовность "работать с республиканцами" по мере возможности.