Токаев и Рахмон подтвердили готовность к тесной совместной работе по укреплению отношений

Президенты Казахстана и Таджикистана также отметили динамичное развитие кооперации в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах

АСТАНА, 7 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном, в ходе которого стороны выразили готовность к тесной совместной работе для укрепления отношений двух стран. Об этом сообщила в субботу пресс-служба главы казахстанского государства.

"В ходе беседы главы государств обменялись поздравлениями по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Таджикистаном. Президенты отметили, что за эти годы между странами выстроены многогранные и взаимовыгодные межгосударственные связи, которые укрепляются в духе стратегического партнерства", - говорится в сообщении.

Собеседники отметили динамичное развитие кооперации в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также тесное сотрудничество Казахстана и Таджикистана по линии международных организаций. "Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон вновь подтвердили готовность к тесной совместной работе по дальнейшему укреплению казахско-таджикских отношений", - пояснили в пресс-службе.