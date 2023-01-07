Repubblica: США оказывают давление на Италию, чтобы она отправила Украине ЗРК

По информации газеты, речь идет, в частности, о зенитных ракетных комплексах SAMP-T

РИМ, 7 января. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил по телефону с Франческо Тало, дипломатическим советником премьер-министра Италии Джорджи Мелони, конфликт на Украине, в частности поставки оружия Киеву. Как утверждает в субботу газета La Repubblica, ссылаясь на дипломатические источники в Вашингтоне, Соединенные Штаты оказывают давление на Рим, чтобы он как можно скорее поставил Украине военные средства для обеспечения противовоздушной обороны.

Речь идет, в частности, о зенитных ракетных комплексах SAMP-T. Как напоминает издание, если Германия, США и Франция уже объявили об отправке бронетехники, то Италия еще не приняла новый, шестой, декрет об очередных поставках вооружений Киеву. Документ, который, как ожидается, должен быть принят в начале года, нуждается в дальнейшей подготовительной работе, указывает La Repubblica. Вашингтон настаивает на ее скорейшем завершении, отмечает газета.

По ее данным, в распоряжении Рима имеются пять действующих батарей ЗРК SAMP-T, а также одна учебная, которой не хватает машины с пусковыми установками. Правительство во главе с Марио Драги хотело передать учебную батарею, над модернизацией которой ведется работа на протяжении нескольких месяцев, чтобы сделать ее пригодной для использования, пишет La Repubblica.

Кроме того, как отмечает в субботу в своей колонке журналист La Repubblica Джанлука Ди Фео, наблюдается замедление темпов передачи итальянского оборудования Киеву.

В частности, пишет он, значительно сократилось число грузовых рейсов ВВС на польскую авиабазу Жешув.

Ранее, в пятницу, власти США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом свыше $3 млрд. В пакет, в частности, войдут боевые машины пехоты (БМП) Bradley на гусеничном ходу и самоходные гаубицы. До этого Германия заявила, что намерена поставить киевским властям БМП Marder, а Франция собирается отправить Украине колесные танки AMX-10 RC.